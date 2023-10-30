Nimet Kıraç kimdir? Halk Tv konuğu Nimet Kıraç kaç yaşında, nereli? Nimet Kıraç biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Oksijen Gazetesi Muhabiri Nimet Kıraç oldu. Halk Tv konuğu Nimet Kıraç kimdir ve Nimet Kıraç kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Nimet Kıraç kimdir? Nimet Kıraç kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Oksijen Gazetesi Muhabiri Nimet Kıraç oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Nimet Kıraç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Nimet Kıraç kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Nimet Kıraç kimdir? Nimet Kıraç kaç yaşında, nereli? Nimet Kıraç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NİMET KIRAÇ KİMDİR?

Nimet Kıraç, George Washington Üniversitesi Gazetecilik ve Kitle İletişimi bölümünden mezun oldu. Kıraç, kariyerine Atlanta'da CNN International'da haber masası editörü ve saha yapımcısı olarak başladı. Daha sonra 2016'da İstanbul'a taşındı. Ardından, haber editörlüğü yaptıktan sonra bağımsız gazeteci olmaya karar verdi. haber'>Haber yazıları, fotoğrafları ve videoları Al-Monitor, Financial Times ve Le Figaro gibi uluslararası haber mecralarında yayımlandı. Üç senedir New York Times ile bağımsız olarak çalışmalarına devam etmektedir. Gazete Oksijen yazarı olarak sosyopolitik perspektifli dosya haber çalışmalarını sahadan sürdürmekte.