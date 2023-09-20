Şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta sanatçı Nilüfer, koronavirüse mi yakalandı ve Nilüfer'in sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Nilüfer koronavirüse mi yakalandı ve Şarkıcı Nilüfer'in sağlık durumu nasıl gündeme geliyor. Peki, Nilüfer koronavirüse mi yakalandı? Şarkıcı Nilüfer'in sağlık durumu nasıl?

Nilüfer, yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi. Ardından, Şarkıcı Nilüfer'in sağlık durumu nasıl ve Nilüfer'in son durumu nedir merak ediliyor. Nilüfer koronavirüse mi yakalandı? Şarkıcı Nilüfer'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

NİLÜFER KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi veren Nilüfer, "Sevgili dostlar ve değerli kamuoyuna, birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef covid virüsüne yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül'deki konserimi, 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. Nilüfer'in paylaşımına sanatçı dostlarından geçmiş olsun yorumu da geldi.

ŞARKICI NİLÜFER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Başarılı şarkıcı Nilüfer koronavirüse yakalandı. Yüksek ateş nedeniyle gittiği hastanede virüse yakalandığını öğrenen ve tedavi altına alınan şarkıcı, 22 Eylül'de vereceği konseri de ertelemek zorunda kaldı.