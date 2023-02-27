Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nilüfer Gürbüz kimdir? Nilüfer Gürbüz İnstagram hesabı! Nilüfer Gürbüz kaç yaşında, nereli?

Gündem Haberleri

Nilüfer Gürbüz kimdir? Nilüfer Gürbüz İnstagram hesabı! Nilüfer Gürbüz kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'un 5 yıldır evli olduğu Nilüfer Gürbüz'le yollarının ayrılacağı iddia edildi. Gündeme gelen haberlerin ardından Nilüfer Gürbüz'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Nilüfer Gürbüz kimdir? Nilüfer Gürbüz İnstagram hesabı! Nilüfer Gürbüz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Oyuncu Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz, 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıOyuncu Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz, 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı
Nilüfer Gürbüz ve Buğra Gülsoy ayrıldı mı? Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz boşanıyor mu, neden ayrılıyor?Nilüfer Gürbüz ve Buğra Gülsoy ayrıldı mı? Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz boşanıyor mu, neden ayrılıyor?

Oyuncu Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz'ün 5 yıllık evlilikleri bitiyor. Ayrılık haberlerinin ardından Nilüfer Gürbüz kimdir ve kaç yaşında soruları araştırılıyor. Peki, Nilüfer Gürbüz kimdir? Nilüfer Gürbüz İnstagram hesabı! Nilüfer Gürbüz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

OĞULLARI İÇİN GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEKLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu. İkilinin yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini yürütemedikleri, oğulları için arkadaşça görüşmeye devam edecekleri bildirildi.

Nilüfer Gürbüz kimdir? Nilüfer Gürbüz İnstagram hesabı! Nilüfer Gürbüz kaç yaşında, nereli?

NİLÜFER GÜRBÜZ KİMDİR?

Nilüfer Gürbüz, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Gürbüz, 2018 yılında oyuncu Buğra Gülsoy ile nikah masasına oturmuştur. Buğra Gülsoy ile evliliğinden Cem adında bir oğulları vardır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Buğra Gülsoy Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title