Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy'un 5 yıldır evli olduğu Nilüfer Gürbüz'le yollarının ayrılacağı iddia edildi. Gündeme gelen haberlerin ardından Nilüfer Gürbüz'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Nilüfer Gürbüz kimdir? Nilüfer Gürbüz İnstagram hesabı! Nilüfer Gürbüz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Nilüfer Gürbüz ve Buğra Gülsoy ayrıldı mı? Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz boşanıyor mu, neden ayrılıyor?

Oyuncu Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz, 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı

Oyuncu Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz'ün 5 yıllık evlilikleri bitiyor. Ayrılık haberlerinin ardından Nilüfer Gürbüz kimdir ve kaç yaşında soruları araştırılıyor. Peki, Nilüfer Gürbüz kimdir? Nilüfer Gürbüz İnstagram hesabı! Nilüfer Gürbüz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

OĞULLARI İÇİN GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEKLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu. İkilinin yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini yürütemedikleri, oğulları için arkadaşça görüşmeye devam edecekleri bildirildi.

NİLÜFER GÜRBÜZ KİMDİR?

Nilüfer Gürbüz, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Gürbüz, 2018 yılında oyuncu Buğra Gülsoy ile nikah masasına oturmuştur. Buğra Gülsoy ile evliliğinden Cem adında bir oğulları vardır.