Son günlerde sosyal medyada Çesme'nin yarısının kendisine ait olduğunu iddia eden isim merak edildi. Gündemde yer alan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ hakkında merak edilenler ise Nilüfer Akcoşkun Bozbağ kimdir? Nilüfer Akcoşkun Bozbağ nereli? Nilüfer Akcoşkun Bozbağ kimin torunu? soruları ile araştırıldı.

Nilüfer Akcoşkun Bozbağ kimdir? Nilüfer Akcoşkun Bozbağ nereli? Nilüfer Akcoşkun Bozbağ kimin torunu? soruları gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'nin yarısının kendisine ait olduğunu iddia eden isim hakkında Nilüfer Akcoşkun Bozbağ kimdir? Nilüfer Akcoşkun Bozbağ nereli? Nilüfer Akcoşkun Bozbağ kimin torunu? soruları araştırılıyor.

NİLÜFER AKCOŞKUN BOZBAĞ KİMDİR?

Twitter'da Sadrazam torunun olduğunu sonradan öğrenen ve Çesme'nin yarısının kendisine ait olduğunu iddia eden 43 yaşındaki Nilüfer Bozbağ çok konuşuldu. Kocaeli'de Elektrik ve İnşaat Teknikeridir. 2021 yılında annesini kaybetmesinin üzerine Çeşme Belediye Başkanlığı yapan İsmail Hakkı Alca'nın annesinin tarafından dedesi olduğunu öğrendi. Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 6. kuşak torunu olduğu iddia ediliyor.

BENZERLİK ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Twitter'da "Sadrazam torunu" olduğunu iddia eden kadına benzetildiği gerekçesiyle isyan etti. Gündem olan Birsel, "Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok" dedi.

Twitter'da Sadrazam torunun olduğunu sonradan öğrenen ve Çesme'nin yarısının kendisine ait olduğunu iddia eden 43 yaşındaki Nilüfer Bozbağ çok konuşuldu. Bozbağ'ın Gülse Birsel'in "Aile Arasında'daki" Mihriban karakterine benzerliği yüzünden ünlü oyuncu Twitter'da trend yaptı.