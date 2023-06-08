24 yaşındaki genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş başarısıyla çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu hakkında ise merak edilenler bir hayli fazla. Peki, Nilsu Berfin Aktaş TV dizileri neler? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli, instagram? Nilsu Berfin Aktaş evli mi? Nilsu Berfin Aktaş eşi kim?

Geleceğin Starı isimli yarışmadaki başarısıyla tanınan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş çok merak ediliyor. Peki, Nilsu Berfin Aktaş TV dizileri neler? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, nereli, instagram? Nilsu Berfin Aktaş evli mi? Nilsu Berfin Aktaş eşi kim?Tüm detaylar haberimizde…

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da doğdu. Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında yayımlanan Geleceğin Starı adlı yarışmada tanındı. 2019 yılında ise Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolde yer almıştır. Daha sonra Aktaş, 2021 yılında Star TV'de yayımlanan ve yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Benim Hayatım adlı dizide başrol olmuştur. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide başrolde oynadı. 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödüle layık görülmüştür

Nilsu Berfin Aktaş

NİLSU BERFİN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş 17 Ağustos 1998 Ankara doğumludur. Şu anda 24 yaşında.

NİLSU BERFİN AKTAŞ EVLİ Mİ?

1998 doğumlu ünlü sinema ve televizyon oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş gizlice, Ankara'da yaşayan iş insanı Serdar Sertçelik'le evlendi. Cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik'ten boşanacağı eşi tarafından doğrulandı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ EŞİ KİM?

İş insanı Serdar Sertçelik, Nilsu Berfin Aktaş'ın eşidir.