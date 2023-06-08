24 yaşındaki genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş başarısıyla çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu hakkında ise merak edilenler bir hayli fazla. Peki, Nilsu Berfin Aktaş evli mi? Nilsu Berfin Aktaş eşi kim?

Geleceğin Starı isimli yarışmadaki başarısıyla tanınan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş çok merak ediliyor. Peki, Nilsu Berfin Aktaş evli mi? Nilsu Berfin Aktaş eşi kim? Tüm detaylar haberimizde…

NİLSU BERFİN AKTAŞ EVLİ Mİ?

1998 doğumlu ünlü sinema ve televizyon oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş gizlice, Ankara'da yaşayan iş insanı Serdar Sertçelik'le evlendi. Cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik'ten boşanacağı eşi tarafından doğrulandı.

Nilsu Berfin Aktaş

NİLSU BERFİN AKTAŞ EŞİ KİM?

İş insanı Serdar Sertçelik, Nilsu Berfin Aktaş'ın eşidir.

Nilsu Berfin Aktaş