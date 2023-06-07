Nilsu Berfin Aktaş eşinden ayrıldı mı? Nilsu Berfin Aktaş eşi neden hapse girdi? Nilsu Berfin Aktaş eşi kimdir? soruları gündeme geliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, yıllar önce sessiz sedasız evlendiği Serdar Serçelik'ten boşanma kararı aldı. Peki, Nilsu Berfin Aktaş eşinden ayrıldı mı? Nilsu Berfin Aktaş eşi neden hapse girdi? Nilsu Berfin Aktaş eşi kimdir?

Nilsu Berfin Aktaş eşinden ayrıldı mı? Nilsu Berfin Aktaş eşi neden hapse girdi? Nilsu Berfin Aktaş eşi kimdir? merak ediliyor. Ekranların sevilen oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Ankara'da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik'ten boşanıyor. Nilsu Berfin Aktaş eşinden ayrıldı mı? Nilsu Berfin Aktaş eşi neden hapse girdi? Nilsu Berfin Aktaş eşi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

NİLSU BERFİN AKTAŞ EŞİNDEN AYRILDI MI?

Ekranların sevilen oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Ankara'da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik'ten boşanıyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ EŞİ NEDEN HAPSE GİRDİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nilsu Berfin Aktaş, Ankara'da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik'ten boşanmak için avukatına talimat verdi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ EŞİ KİMDİR?

Aktaş'ın boşanma davası talimatı verdiğini duyan Serdar Sertçelik ise sosyal medya hesabından genç oyuncuyu hedef alan paylaşımlar yaptı. Aktaş'la ilgili yaptığı karalama paylaşımlarını silen Sertçelik, bir özür paylaşımı yaparak "Nilsu Berfin Aktaş benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisiyle ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin" ifadelerini kullandı.