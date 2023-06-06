Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberin göre Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'ten boşanmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Peki, Nilsu Berfin Aktaş boşandı mı? Nilsu Berfin Aktaş eşi kim?

Nilsu Berfin Aktaş dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde yatan Serdar Sertçelik'ten boşanacağı iddia edildi. Peki, Nilsu Berfin Aktaş boşandı mı? Nilsu Berfin Aktaş eşi kim?

NİLSU BERFİN AKTAŞ BOŞANDI MI?

Nilsu Berfin Aktaş, Ankara'da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik'ten boşanacağı iddia edildi.