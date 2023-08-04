Nilperi Şahinkaya, Sakine Garipoğlu olayı nedir? soruları merak edildi. Çeşitli projelerde yer alan başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Nilperi Şahinkaya, Sakine Garipoğlu olayı nedir? sorusu araştırıldı. Merak edilenler ise haberimizde yer alıyor.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA, SAKİNE GARİPOĞLU OLAYI NEDİR?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevvere Karabulut'u vahşi şekilde öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası tepki çeken ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını arkadaş ortamında bulunduğunu iddia etti.

FOTOĞRAF TEPKİLERE NEDEN OLDU

Nilperi Şahinkaya ise gündeme bomba gibi düşen bir olaya imza attı. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine ile aynı karede yer aldı. Ünlü oyuncunun, Melis Şakak ve Sakine Garipoğlu ile aynı karede yer alması sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.

"TANIMIYORDUM"

Sözlerine "Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı." diye başlayan Şahinkaya "hemen cevap vermem lazım" dedi. Çeşme'de Melis Şakak ile buluştuğunu söyleyen ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nun Şakak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtti. Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu.

"BU KADAR ÇİRKİLEŞEMEZSİNİZ"

O gün dağıldıktan sonra bir daha Sakine Garipoğlu ile görüşmediğini ifade eden Şahinkaya, kendisini sosyal medyada dahi takip etmediğini söyledi. Son olarak sözlerini "Bu kadar çirkinleşemezsiniz" diyerek bitirdi.

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NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya (d. 23 Şubat 1988, Senegal) Türk oyuncu.

Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. 2003 yılında Ankara'ya yerleşip 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür. Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden yüksek şeref listesine girerek mezun oldu. 2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerini canlandırdı. Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterini canlandırdı. Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı. 2017 yılında ise Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde atv'de yayınlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı. İnternette yayınlanan Aynen Aynen dizisinde de Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşmıştır.

Yasak Elma dizisinde Cansu Yıldırım karakterini canlandırmıştır.

Kişisel hayatı

Şahinkaya, çok iyi düzeyde İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.