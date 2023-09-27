Oyuncu Nilperi Şahinkaya kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kara Komik Filmler, Aynen Aynen ve Kiraz Mevsimi gibi birçok dizi ve filmlerde rol alan Nilperi Şahinkaya kaç yaşında ve kimdir soruları gündeme geliyor. Peki, Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya'nın oynadığı dizi ve filmleri!

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya kimdir ve Nilperi Şahinkaya kaç yaşında, nereli soruları gündeme geliyor. Nilperi Şahinkaya'nın oynadığı dizi ve filmler neler olduğu merak ediliyor. Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında, nereli? Nilperi Şahinkaya'nın oynadığı dizi ve filmleri! Detaylar haberimizdedir…

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya,23 Şubat 1988 yılında Senegal'de doğdu. Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris'te, ortaokul eğitimini Bern'de tamamladı. 2003 yılında Ankara'ya yerleşip 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. Çok ülke gezmesinde babasının rolü büyüktür. Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden yüksek şeref listesine girerek mezun oldu. 2010'un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisine seçilerek İstanbul'a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerini canlandırdı. Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterini canlandırdı. Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı. 2017 yılında ise Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde atv'de yayınlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı. İnternette yayınlanan Aynen Aynen dizisinde de Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşmıştır.

Yasak Elma dizisinde Cansu Yıldırım karakterini canlandırmıştır. Şahinkaya, çok iyi düzeyde İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

OYNADIĞI YAPIMLAR

2016- N'olur Ayrılalım

2017- Bu Şehir Arkandan Gelecek

2018- Yaşamayanlar

2019-2021- Aynen Aynen

2019- Kuzgun

2020- Yeni Hayat

2021- Yasak Elma

2022- Nasıl Fenomen Oldum

2022- Erşan Kuneri