Nilhan Osmanoğlu kimdir? Nilhan Sultan kaç yaşında, nereli? Nihan Osmanoğlu hayatı ve biyografisi - Haberler

Nilhan Osmanoğlu kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu, Osmanlı Devleti'nin 34'üncü Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in torunlarındandır. Son günlerde Nilhan Osmanoğlu'nun hayatı sevenleri ve takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Nilhan Osmanoğlu kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? İşte, Nilhan Osmanoğlu'nun hayatına dair tüm detaylar...

NİHAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 15 kadın üyesinden biri olan Nilhan Osmanoğlu Sultan, 1987 İstanbul doğumludur. Babası Orhan Osmanoğlu Şam'da, dedesi Harun Osmanoğlu Cünye-Lübnan'da doğdu. Harun Efendi'nin babası Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi ile Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu olan dedesi Mehmed Selim Efendi, hanedan üyelerinin 1924'de yurt dışına çıkarılması sırasında Beyrut'a gittiler.

1974'E KADAR SÜRGÜN HAYATI DEVAM ETTİ!



Mehmed Abdülkerim Efendi, Şam'da evlendikten sonra 1930 ve 1932 yıllarında iki çocuğu oldu. 1935'te hayatını kaybeden Mehmed Abdülkerim Efendi'nin çocukları küçük yaşta yetim kaldı. Mehmed Selim Efendi'nin de 1937 ylında vefat haberinden sonra Harun Osmanoğlu'nun annesinden başka kimsesi kalmadı. Uzun sürgün yılları süresince yurt dışında olan aile, 1974'de hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam'dan İstanbul'a geldi. Lefke Avrupa Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu olan Nilhan Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu'nun en büyük çocuğudur.

"KADIN PADİŞAH MAHPEYKER KÖSEM SULTAN" İSİMLİ ROMANI YAZDI

Enderun eğitimi veren, Nilhan Sultan Enderun Eğitim ve Araştırma Derneği'nin kurucusu ve babaannesi Kösem Sultan hakkında bilgilerini okuyucularıyla paylaştığı "Kadın Padişah Mahpeyker Kösem Sultan" adlı romanın yazarıdır. İngilizce ve Arapça bilen Nilhan Sultan Osmanoğlu'nun Hanzade isminde bir kızı ve Mehmed Vahdeddin isminde bir oğlu vardır.

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