AK Parti 28. Dönem Milletvekili Nilhan Ayan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Nilhan Ayan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Nilhan Ayan ile ilgili bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nilhan Ayan geliyor. Peki, Nilhan Ayan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Milletvekili Nilhan Ayan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

NİLHAN AYAN KİMDİR?

Nilhan Ayan, AK Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili'dir.

1998'de Acıbadem Özel Doğuş Lisesi'nden, 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

2009'da Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı. Üniversitede öğrenciyken stajyer olarak girdiği Medya kuruluşunda 12 yıl çalıştı.

İyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca bilmektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Nilhan Ayan'ın Twitter'da 2 bin takipçisi bulunmaktadır.