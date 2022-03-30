Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nilgün Kasapbaşoğlu hayatı ve biyografisi! Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli?

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NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ocak 1955 67 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır. Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır. Rol aldığı bazı oyunlar Düğün Ya da Davul Üç Kuruşluk Opera Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Yaz Gecesi Rüyası Filmografisi Müstakbel Damat - 2020 Kafalar Karışık - 2018 Ayla - 2017 Kocan Kadar Konuş - 2015 Ankara'nın Dikmeni - 2014 Huzur Sokağı - 2012-2014 Dersimiz: Atatürk - 2009 Papatyam (dizi) - 2009-2011 Cesaretin Var mı Aşka - 2008 Türkmen Düğünü - 2004 Kendini Bırak Gitsin - 2004 Büyük Buluşma - 2004 Ayrı Dünyalar - 1998 Gurbetçiler - 1996 Küçük Ev - 1977 Dayı Zehra - 1972 Sayılı Dakikalar - 1965 Kara Dut - 1961 Bülbül Yuvası - 1961 Ölüm Tarlası - 1974 Gurbetçiler

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