Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nilgün Kasapbaşoğlu hayatı ve biyografisi! Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nilgün Kasapbaşoğlu hayatı ve biyografisi! Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Gündem
Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nilgün Kasapbaşoğlu hayatı ve biyografisi! Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nilgün Kasapbaşoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nilgün Kasapbaşoğlu hakkında merak edilenler. Nilgün Kasapbaşoğlu hayatı ve biyografisi. Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nilgün Kasapbaşoğlu merak konusu oldu. İşte Nilgün Kasapbaşoğlu hakkında merak edilen Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, Nilgün Kasapbaşoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ocak 1955

67 yaşında

İstanbul

Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır. Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır.

Rol aldığı bazı oyunlar

Düğün Ya da Davul

Üç Kuruşluk Opera

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Yaz Gecesi Rüyası

Filmografisi

Müstakbel Damat - 2020

Kafalar Karışık - 2018

Ayla - 2017

Kocan Kadar Konuş - 2015

Ankara'nın Dikmeni - 2014

Huzur Sokağı - 2012-2014

Dersimiz: Atatürk - 2009

Papatyam (dizi) - 2009-2011

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Türkmen Düğünü - 2004

Kendini Bırak Gitsin - 2004

Büyük Buluşma - 2004

Ayrı Dünyalar - 1998

Gurbetçiler - 1996

Küçük Ev - 1977

Dayı

Zehra - 1972

Sayılı Dakikalar - 1965

Kara Dut - 1961

Bülbül Yuvası - 1961

Ölüm Tarlası - 1974

Gurbetçiler

Haberler.com - Gündem

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