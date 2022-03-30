Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nilgün Kasapbaşoğlu hayatı ve biyografisi! Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında, nereli?
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NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Ocak 1955
67 yaşında
İstanbul
Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır. Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır.
Rol aldığı bazı oyunlar
Düğün Ya da Davul
Üç Kuruşluk Opera
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
Yaz Gecesi Rüyası
Filmografisi
Müstakbel Damat - 2020
Kafalar Karışık - 2018
Ayla - 2017
Kocan Kadar Konuş - 2015
Ankara'nın Dikmeni - 2014
Huzur Sokağı - 2012-2014
Dersimiz: Atatürk - 2009
Papatyam (dizi) - 2009-2011
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Türkmen Düğünü - 2004
Kendini Bırak Gitsin - 2004
Büyük Buluşma - 2004
Ayrı Dünyalar - 1998
Gurbetçiler - 1996
Küçük Ev - 1977
Dayı
Zehra - 1972
Sayılı Dakikalar - 1965
Kara Dut - 1961
Bülbül Yuvası - 1961
Ölüm Tarlası - 1974
Gurbetçiler