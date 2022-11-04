Nilay Toprak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında sosyal medya fenomeni Nilay Toprak geliyor. Peki, Nilay Toprak kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Nilay Toprak'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak kimdir? merak edilen isimler arasında geliyor. Deniz Toprak'ın kız kardeşi Nilay Toprak'ın biyografisine ve hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

NİLAY TOPRAK KİMDİR?

Nilay Toprak 1986 Siirt Kurtalan doğumludur. Deniz Toprak'ın kız kardeşi olan Nilay Toprak sosyal medya fenomenidir.

Nilay Toprak doğum tarihi : 1986

Nilay Toprak kaç yaşında : 36 yaşında

Nilay Toprak nereli : Siirt

Nilay Toprak mesleği ne : Sosyal medya fenomeni, Oyuncu, Şarkıcı, Tiyatrocu

Nilay Toprak 1986 yılında dünyaya geldi. Anadolu kız meslek lisesi resim bölümünü bitirdikten sonra Edirne Trakya Üniversite Serigrafi Bölümü'ne girdi ancak bitirmedi. 6 yıl karate, 4 yıl tekwondo sporuyla ilgilendikten sonra 2 yıl aerobik eğitmenliği yaptı. Karatede 3 yıl siyah kuşak olarak acemilere eğitim verdi.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk dersi alırken eğlence için video çekmeye başladı. Nilay Toprak, Instagram üzerinden çektiği "Şive Mizahı" videoları ile ünlendi. Videoları ardından muhabirlik teklifi alan Nilay Toprak, farklı programlar için skeçler kurguladı. Sinan Çetin'inin Propaganda 2 sinema filmi projesinde Nazike karakterini canlandırdı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Nilay Toprak'ın İnstagram'da 1 milyon takipçisi bulunmaktadır.