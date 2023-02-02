Nilay Örnek kimdir? Nilay Örnek kaç yaşında, nereli? Nilay Örnek biyografisi!

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NİLAY ÖRNEK KİMDİR?

Nilay Örnek (d. 1978, Bakırköy, İstanbul), Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı ve podcast yayıncısı. Gazeteciliğe Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde öğrenciyken, 1995 yılında Sabah Gazetesi'nde editör olarak başladı. 2000 - 2008 yılları arasında Milliyet Gazetesi'nde çalıştı. Gazetenin yazı işlerinde editörlük yaparken aynı zamanda müzik-konser yazıları yazdı, röportajlar yaptı, Cafe Milliyet döneminde de, ilgili ekte haftanın iki günü köşe yazıları yazdı. Milliyet'te çalıştığı dönem içerisinde (2004 - 2005 yılları arasında) ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi'nde dil eğitimi aldı. Ardından da 2006 - 2007 döneminde ABD'nin Michigan Eyaleti, Ann Arbor kentinde Knight-Wallace Fellowship adlı gazetecilik bursunu aldı; 'Ek Yayınlar Yayıncılığı ve Yönetmenliği' konusunda çalışmalar yaptı. 2008 yılı Aralık ayında o dönemde kurulma aşamasında olan Habertürk Gazetesi'ne Yazıişleri Müdür Yardımcısı ve köşe yazarı olarak geçti. 2010 yılında Habertürk Gazetesi Haftasonu Ekleri'nin başına atandı. 2011 yılında Akşam Gazetesi Ek Yayınlar Yönetmenliği'ne başladı. Gezi olayları sonrasında 2013 Temmuz'unda TMSF yönetimindeki Akşam Gazetesi'ndeki işine son verildi. 2013 Ekim'inde www.gazetevatan.com'un başına geçti. Aralık 2014 - Aralık 2016 tarihleri arasında Sözcü Gazetesi'nin Şık adlı ekinde köşe yazarlığı yaptı.

Ayrıca internet üzerinde yemek, yemek kültürü ve turizm yazıları yazmanın yanı sıra, çeşitli dergilere sanat ya da portre dosyaları hazırlamaktadır. 2016'dan bu yana da Kafa Dergisi'nde yazıyor.

Şubat 2016'dan bu yana yazılarını kişisel web sitesinde derliyor.

İkinci kitabının ismiyle açtığı Instagram hesabı ve kurduğu site ile Türkiye çapında 'mimari açıdan kıymetli-hikâyesi değerli binaların arşivini yaparak bir kolektif hafıza projesi sürdürüyor.

2019 Mart'ından bu yana da Türkiye'de mesleğinde başarılı pek çok insanın kaydını tuttuğu, Nasıl Olunur? ismindeki podcast serisini yapıyor.

Vatan Gazetesi'nin internet sitesini yönettiği dönemde Digiturk bünyesinde yeni kurulmakta olan Turkmax Gurme'de (artık Bein Gurme) 'Nilay Örnek ile Şehirli Sofralar' adlı bir program yapmaya başladı. 2014 yılı Ocak ayında başlayan program Türkiye'nin ünlü şefleri ve mekanlarına konuk oldu.

Nilay Örnek