Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Nil Dizdar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Nil Dizdar sevgilisi var mı? Miss Turkey Nil Dizdar evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Nil Dizdar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Nil Dizdar sevgilisi var mı? Miss Turkey Nil Dizdar evli mi? Detaylar haberimizde…

NİL DİZDAR SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 11 numarası Nil Dizdar, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Jazz Vokal 4.sınıf öğrencisidir. 22 yaşındaki Nil Dizdar, 1.74 boyundadır. Miss Turkey Nil Dizdar'ın @nildizdarr kullanıcı adıyla 5.522 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY NİL DİZDAR EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Nil Dizdar'ın evli olmadığı bilinmektedir.