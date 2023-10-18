NİKE İSRAİL MALI MI? İsrail malları ve ürünleri neler? İsrail malları giyim sektöründe nedir?

"İsrail malları ve ürünleri neler? İsrail malları giyim sektöründe nedir?" Araştırılıyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açtı. Saldırılar dünyada yankılanırken İsrail'e karşı tepki oluştu ve İsrail markaları tam listesi, İsrail ürünleri hangileri gibi konular araştırıldı. Peki ama Nike İsrail malı mı? İşte detaylar…

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açması Filistinlileri sokağa döktü. Ülkemizde de yaşananlara büyük tepki gösterildi. İsrail markaları tam listesi ve İsrail ürünleri hangileri, araştırıldı. Peki, "İsrail malları ve ürünleri neler? İsrail malları giyim sektöründe nedir? Nike İsrail malı mı?" İşte detaylar…

NİKE İSRAİL MALI MI?

İsrail, giyim sektöründe adeta devleşmiş durumda. Bünyesinde birçok ünlü markaya ev sahipliği yapıyor. Bu markalardan en çok bilinenlerden "Nike" da İsrail menşeli bir markadır. İşte İsrail'in malları ve ürünleri listesi…

İSRAİL MALLARI GİYİM SEKTÖRÜNDE NEDİR?

Tommy Hilfiger,

Nike,

Adidas,

Polo,

Ralph Lauren,

Parizyen,

Hugo Boss,

Calvin Klein,

Levi's,

Timberland,

Giorgio Armani,

Lee

Gıda Sektörü İsrail Markaları

Danone,

Maggi,

Jacobs,

Banana,

McDonald's,

Burger King,

Knorr,

Calve

Temizlik Sektörü İsrail Markaları

Air Wick,

Ajax,

Aldays,

AloAriel

Axe Calgon,

Cif

Clear

Clit Bang,

Colgate Dettol

Dove Elidor

Head & Shoulders,

Ipana

Jhonsons Baby,

Loreal (Şampuan)

Lux,

Max Factor,

Nıvea Omo

Oral-B,

Palmolive,

Pantene

Prima ,

Rejoıce

Prima,

Protex,

Rejoice,

Rexona (Şampuan),

Rinso),

Sensodyne,

Viecnetta Vileda,

Vanish,

Vaseline,

Veet