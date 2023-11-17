Nikah Memurunun Evinden Tahliye Edilmesi

Antalya'da bir nikah memuru olan Ayla Tezcan, ev sahibinin tahliye taahhütnamesi devreye sokmasıyla evinden çıkarıldı. Tezcan, taahhütnameye kendi imzasının eklendiğini iddia etti.

- İnsanları yuva sahibi yaparken yuvası boşaltıldı

Nikah memuru kadın, eşyalarının sokağa atıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı

Ev sahibinin tahliye taahhütnamesini devreye sokmasıyla icra memurları tarafından evi boşaltılan nikah memurunun gözleri doldu

Tahliye taahhütnamesi imzalamadığını ileri süren nikah memuru, taahhütnameye kendi imzasının eklendiğini iddia etti

ANTALYA - Antalya'da nikah memuru olarak çalışan 58 yaşındaki Ayla Tezcan, ev sahibinin tahliye taahhütnamesi devreye sokmasıyla oturduğu daireden çıkarıldı. Tahliye sırasında evde bulunmayan Tezcan, eşyalarını sokakta görünce hem şoka uğradı hem de gözleri doldu. Tezcan, tahliye taahhütnamesi imzalamadığını, söz konusu evraktaki imzasının kendisine ait olduğunu ancak başka bir yerden kopyalanarak taahhütnameye yapıştırıldığını iddia etti.

Muratpaşa Belediyesinde nikah memuru olarak çalışan Ayla Tezcan (58), Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesine 2021 yılında kiracı olarak oturmaya başladı. Tek yaşayan Tezcan'ı ev sahibi, tahliye taahhütnamesi hakkını kullanarak evinin boşaltılmasını istedi. Tahliye taahhütnamesi imzalamadığını ileri süren Tezcan, işte olduğu sırada telefondan gelen haberle neye uğradığını şaşırdı. Evine gelen Tezcan, eşyalarını sokakta görünce adeta şoke oldu.

"Ben herhangi bir taahhütname imzalamadım"

Ev sahibinin kentsel dönüşüm kapsamında tahliyesini istediğini ileri süren Tezcan, sözleşme süresinin Nisan ayında dolduğunu ve evden çıkmaya hazırlandığını ancak aniden oluşan bu durumun kendisini oldukça şaşırttığını söyledi. Evi kiralarken ya da daha sonraki dönemlerde tahliye taahhütnamesi imzalamadığını savunan Tezcan, imzasının kendisine ait olduğunu ancak başka bir yerden kopyalanarak taahhütnameye yapıştırıldığını iddia etti. Tezcan, "Kiramı düzenli bir şekilde banka yoluyla yatırıyorum. Dün beni avukatlık bürosundan aradılar. Neye uğradığımı şaşırdım. Tahliye etmem gerektiği söylendi. Ben sadece sözleşmeyi imzalamıştım. Benim imzam kullanılmış. Ben 2021 sözleşme imzalıyorum. Tahliye taahhütnamesi kendi el yazısı, benim değil. İmzada da bir şekilde kopyala yapıştır yapılmış. Ben herhangi bir taahhütname imzalamadım. Gerekli itirazımı yapıp Cumhuriyet Savcılığına da kişi ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Tezcan, eşyalarını birilerine vereceğini ve arkadaşlarında kalacağını sözlerine ekledi.

Tezcan'a destek için eşyaların olduğu noktaya gelen Antalya Beşkonaklılar Derneği Başkanı Hakan Halim Okudan, fahiş kira fiyatlarından dolayı kentte bir çok kişinin bu durumu yaşamaya devam ettiğini söyledi. Ayla Tezcan'ın bir memur olduğuna dikkati çeken Okudan, "Ayla hanım devlet memuru ve bu şehirden tayin istemek zorunda kalıyor. Bu şehrim emekçileri, bu şehrin maaşla geçinen insanları bu şehirden gitmek istiyorlar. Bu şehirde yaşayan memurlar doğu ve güneydoğuya gitmek istiyorlar. O yüzden bu şehrin insanlarına sahip çıkmamız gerekiyor. Kendi insanımıza sahip çıkmazsak bozulan demografik yapıda yarın Antalya'nın geleceğini inşa etmemizin şansı yok" dedi.