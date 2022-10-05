Nika kimdir? Nika Shakarami neden, nasıl öldürüldü?

Mahsa Amani protestoları İran'da etkisini sürdürürken bir yandan ise Nika kimdir? Nika Shakarami kimdir, nasıl öldürüldü? Soruları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Birçok kişi internet üzerinde Nika kimdir? Ve Nika Shakarami kimdir, nasıl öldürüldü? Sorularını araştırmaya başladı. Peki, Nika kimdir? Nika Shakarami kimdir, nasıl öldürüldü?

İran'da devam etmekte olan Mahsa Amani protestoları ile birlikte rejim karşıtı gösteriler devam ediyor. Gösteriler bir yandan devam ederken, bir yandan ise ölümler de devam etmekte. Gerçekleştirilen protestolar esnasında hayatını kaybeden Nika kimdir? Nika Shakarami kimdir, nasıl öldürüldü? Sorusunu sizler için yanıtladık.

NİKA KİMDİR?

Nika Shakarami iran'da yaşamakta olan henüz 16 yaşlarında bir kız idi. Gerçekleştirilen protestolar esnasında ortadan kaybolan genç kızın cesedi, kaybolduktan on gün sonra tanınmayacak halde bulundu.

NİKA SHAKARAMİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Tahran'daki bir gösteriye katıldığını ve güvenlik güçlerinin kendisini takip ettiğini arkadaşlarına bildiren genç kız, daha sonrasında ise kayıplara karıştı ve bir daha haber alınamadı. 16 yaşında olan genç kızın cesedi burnu ezilmiş ve kafatası kırılmış şekilde ailesine ulaştı.

Acılı aile ise tek acılarının bu olmadığını, genç kızın cesedini güvenlik güçlerinin çalmasıyla yeniden yıkıldıklarını dile getirdi.