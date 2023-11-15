Nijeryalı Kadın, Dünyanın En Uzun El Yapımı Peruk Yaptı

Nijeryalı kadın peruk ustası Helen Williams, Guinness Dünya Rekorları tarafından 'en uzun el yapımı peruk yapma' rekorunun sahibi ilan edildi. Williams'ın 351,28 metrelik peruk için 11 günde 2 milyon naira harcadığı belirtildi.

Guinness Dünya Rekorları (GWR), Nijeryalı kadın peruk ustası Helen Williams'ı "en uzun el yapımı peruk yapma" rekorunun sahibi ilan etti.

GWR'den yapılan açıklamada, Williams'ın 351,28 metreyle "dünyanın en uzun el yapımı peruğunu ürettiği" belirtildi.

Williams'ın 11 günde yaptığı peruk için 2 milyon naira (yaklaşık 2 bin 493 dolar) harcadığı bildirilen açıklamada, "Williams, bir bisiklet kaskına tutturulmuş peruk tülü ve siyah kumaşla altlığı oluşturduktan sonra peruğu 1000 demet saç, 12 kutu saç spreyi, 35 tüp saç tutkalı ve 6 bin 250 toka kullanarak tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Nijerya'nın Lagos şehrinde bu alanda 8 yıldır profesyonel çalışan Wiiliams'ın, haftada 50 ila 300 peruk ürettiği ve yüzlerce kişiye eğitim verdiği kaydedildi.