Üye Girişi
Haberler

Nijerya Müslüman mı? Nijerya dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Afrika Uluslar Kupası grup aşaması sona erdi ve heyecan verici son 16 turuna geçildi. Son 16'da yer alan takımlardan Nijerya hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Nijerya Müslüman mı? Nijerya dini ne, Hrisiyan mı, Müslüman mı?

Afrika Uluslar Kupası CAF ülkeleri için temel uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk kez 1957 yılında düzenlenen turnuva, 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir. 1957 yılında sadece 3 katılımcı ülke vardı: Mısır, Sudan ve Etiyopya. Bu tarihten itibaren katılanlar arttı. Bu yıl Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Nijerya sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Nijerya Müslüman mı? Nijerya dini ne, Hrisiyan mı, Müslüman mı?

NİJERYA MÜSLÜMAN MI?

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, (2015'te 182 milyondan fazla bir nüfusa sahip) kesin oran belirsiz olsa da Hristiyanlık ve İslam arasında neredeyse eşit olarak bölünmüştür. Geriye kalan yüzde 5'i oluşturan, giderek artan bir dindar olmayan Nijeryalı nüfus da var. Nijeryalı Müslümanların çoğunluğu Sünnidir ve ülkenin kuzey bölgesinde yoğunlaşırken, güneyde Hristiyanlar hakimdir. Pew Forum, 2010'da yayınlanan bir raporunda, çeşitli kaynaklardan gelen araştırmaları karşılaştırdı. 1963 Nijerya nüfus sayımı, nüfusun %36'sının Hristiyan, %38'inin Müslüman ve %26'sının diğer dinler mensubu olduğunu tespit etti, 2008 MEASURE Demografik ve Sağlık Araştırması %53 Müslüman, %45 Hristiyan ve %2 diğer din mensubu olduğunu belirtti, 2008 Afrobarometre araştırması %50 Hristiyan, %49 Müslüman ve %1 diğer din mensubu olduğunu belirtti; Pew'in kendi araştırması %52 Müslüman, %46 Hristiyan ve %1 diğer din mensubu olduğunu ortaya koydu.

Nijerya'daki Müslümanların büyük çoğunluğu, Maliki fıkıh mezhebine mensup Sünnidir; bununla birlikte, büyük bir azınlık da Şafi mezhebine tabidir. Çok sayıda Sünni Müslüman tasavvufa mensuptur. Çoğu sufiler, Kadirîlik, Ticânîlik ve Müridilik tarikatlarını takip ederler. Önemli bir Şii azınlığı var. Bazı kuzey eyaletleri Şeriat hukukunu daha önce laik hukuk sistemlerine dahil etti ve bazı tartışmalara neden oldu. Kano Eyaleti, Şeriat hukukunu anayasasına dahil etmeye çalıştı. Kur'ancıların çoğunluğu Kalo Kato ya da Kuraniyyun hareketini izliyor. Ahmedîlik ve Mehdilik azınlıkları da var.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Nijerya Afrika Dini Gündem Spor Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

8 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aston Villa Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? PSG Brest maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG Brest maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Nijerya Müslüman mı? Nijerya dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı? Rüyada motor sürdüğünü görmek ne anlama gelir? Diyanet rüyada motor görmek, rüyada motor kazası görmek anlamı nedir? Falda kalp görmek nedir? Falda kalp çıkması ne anlama gelir? Aston Villa maçı hangi kanalda (Chelsea)? Aston Villa - Chelsea maçı CANLI izle! 7 Şubat Aston Villa - Chelsea maçı canlı yayın izle! PSG - Brest maçı CANLI izle! 7 Şubat PSG - Brest maçı canlı yayın izle! Falda ayı görmek nedir? Falda ayı çıkması ne anlama gelir? Rüyada bordo araba görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı araba görmek, rüyada kırmızı araba sürmek anlamı nedir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Mart hangi burç? Doğum tarihi 30 Mart olanlar hangi burca ait? 30 Mart burcu ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title