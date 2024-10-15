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Nijerya maçı ertelendi mi? Nijerya maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Nijerya maçı ertelendi mi? Nijerya maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
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Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda 18 saat boyunca bekletilen Nijerya Milli Futbol Takımı, Bingazi'de oynanması planlanan maça çıkmama kararı alarak ülkeyi terk etti. Peki ,Nijerya maçı ertelendi mi? Nijerya maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Nijerya Milli Futbol Takımı, Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda 18 saat mahsur kaldıktan sonra Bingazi'deki maça çıkmama kararı alarak Libya'dan ayrıldı. Nijerya maçı ertelendi mi? Nijerya maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

NİJERYA MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Libya resmi ajansı LANA'nın haberinde, Nijerya Milli Takımı'nın 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında yarın Bingazi'de Libya Milli Takımı ile yapacağı karşılaşmadan çekildiği belirtildi.

Nijeryalı oyuncuların ülkelerine dönmek üzere Ibrık Havalimanı'ndan ayrıldığı kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı yetkilisi Celal Muheşhiş basına yaptığı açıklamada, Nijerya Milli Takımı'nın Libya'da maç oynamayı reddettiğini ve takımın ülkelerine dönme kararı aldığını aktarmıştı.

Libya medyasında yer alan haberlerde de, Libya Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemelerinde Nijerya'da oynadığı maç öncesinde aynı muameleyi gördüğü ve mütekabiliyet gereği Nijeryalı oyuncuların maçın oynanacağı Bingazi kentine 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiği ifade edilmişti.

NİJERYA NEDEN MAÇA ÇIKMADI?

AFCON elemelerinin ikinci turunda Libya ile karşılaşmaya hazırlanan Nijerya Milli Takımı, planlananın aksine beklenmedik sorunlarla karşılaştı. Başlangıçta Nijerya Futbol Federasyonu (NFF) tarafından ulaşım ve konaklama düzenlemeleri yapılan Bingazi'ye inecek olan takımın uçağı, varışlarına bir saat kala aniden rotasını değiştirdi.

Nijerya kafilesi, karayoluyla Bingazi'ye iki saat mesafedeki küçük bir şehir olan Al Abraq'a yönlendirildi. Burada büyük bir kaosla karşılaşan takım, Libya Futbol Federasyonu tarafından ne ulaşım ne yemek ne de konaklama hizmeti alabildi. Oyuncular ve teknik ekip, ev sahibi ülkeden hiçbir iletişim almadan saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Yaşanan bu olaylar üzerine Süper Kartallar, boykot tehdidinde bulunarak tepkilerini gösterdi. Ani sapma ve ev sahibi ülkenin ilgisizliği, takımın moralini olumsuz etkiledi ve maç hazırlıklarını sekteye uğrattı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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