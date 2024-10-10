Nijerya Libya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya Libya maçı ne zaman? Victor Osimhen'in de forma giyeceği Nijerya Libya maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar Osimhen'in maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırıyor. İşte detaylar haberimizde...

NİJERYA LİBYA MAÇI NE ZAMAN?

Nijerya Libya maçı 11 Ekim Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen'in de forma giymesi bekleniyor.

NİJERYA LİBYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Nijerya Libya maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.