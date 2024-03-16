Üye Girişi
Haberler

Nijerya kripto sektöründeki düzenlemelerini sıkılaştırıyor

Güncelleme:

Nijerya'nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para birimi hizmetleri sunan borsalar için kayıt ücretlerini beş katına çıkarma teklif ediyor. Bu, sektördeki netliği artırmak ve Nijerya Merkez Bankası ile yapılan son toplantılarda elde edilen görüşler de dahil olmak üzere, sektörün paydaşlarından alınan geri bildirimleri yansıtmayı amaçlıyor.

Nijerya'nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), kripto para birimi hizmetleri sunan borsalar için kayıt ücretlerini beş katına çıkarma teklifi, sektörde netlik ve düzenleme amacı güderek büyük bir değişiklik öngörüyor.

Nijerya, Ülkedeki Kripto Sektörünü Düzenliyor

Nijerya'nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para birimleriyle ilgili hizmetler sunan platformlar için kayıt ücretlerinde önemli bir artış yapmayı planlıyor. SEC tarafından önerilen yeni düzenlemeler, kripto borsalarının kayıt ücretini şu anki 30 milyon Nijerya Nairası'ndan (yaklaşık 18.620 Amerikan Doları) 150 milyon Nairaya (yaklaşık 93.000 Amerikan Doları) çıkarmayı içeriyor. Bu adım, sektördeki netliği artırmak ve Nijerya Merkez Bankası (CBN) ile yapılan son toplantılarda elde edilen görüşler de dahil olmak üzere, sektörün paydaşlarından alınan geri bildirimleri yansıtmayı amaçlıyor.

Nijerya SEC'in bu önerisi, 2022 Mayıs'ında ilk kez kripto ve dijital varlık hizmet sağlayıcıları için belirlenen kurallar ve yönergelerde bir güncelleme niteliğinde. Yeni düzenlemeler uyarınca, dijital varlık borsaları, dijital varlık sunan platformlar ve kripto para birimleri gibi dijital varlıkların güvenli saklanmasından sorumlu olan üçüncü taraf kuruluşları, mevcut 100.000 Naira (yaklaşık 62 Amerikan Doları) olan başvuru ücretini 300.000 Naira'ya (yaklaşık 186 Amerikan Doları) çıkarmak zorunda kalacak. Ayrıca, işlem ücreti de 300.000 Nairadan 1 milyon Nairaya (yaklaşık 620 Amerikan Doları) yükseltilecek.

Son olarak değişiklikler ayrıca, kripto sektörüne yönelik kuralların ve kılavuzların isminin "Dijital Varlıkların İhracı, Arz Platformları ve Muhafazasına İlişkin Yeni Kurallar"dan "Dijital Varlıkların İhracı, Arz Platformları, Takas ve Muhafazasına İlişkin Kurallar" olarak değiştirilmesini de içeriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Borsaları Kripto Yatırım Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title