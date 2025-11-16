Osimhen, Lookman ve Ndidi gibi yıldızlara güvenen Nijerya mı; yoksa Bakambu, Bongonda ve Mbemba'nın önderliğindeki Demokratik Kongo mu üstün gelecek? Afrika'nın iki iddialı ekibi, Dünya Kupası bileti için kritik bir sınava çıkıyor. Nijerya Kongo şifresiz CANLI izleme linki var mı? Nijerya Demokratik Kongo maçı hangi kanalda?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bugün düzenlenecek karşılaşma, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde yer alıyor. Saat 22.00'de başlayacak maç, şifresiz olarak TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

KİM ÜSTÜN GELİR?

Osimhen, Lookman ve Ndidi'nin öncülüğündeki Nijerya mı güçlü çıkacak? Yoksa Bakambu, Bongonda ve Mbemba liderliğindeki Demokratik Kongo mu sahne alacak? İki köklü ekip, büyük bir randevuda karşı karşıya geliyor.

NİJERYA'NIN AZMİ

Daha önce altı kez Dünya Kupası'na katılan Nijerya, bu kez de benzer bir başarıyı tekrarlama peşinde. Teknik direktör Eric Chelle yönetimindeki ekip, play-off yarı finalinde Gabon'u 4-1 yenerek finale yükseldi. O maçta galibiyette, yıldız futbolcu Victor Osimhen'in kaydettiği iki gol büyük önem taşıdı.

DEMOKRATİK KONGO'NUN HEDEFİ

Tıpkı rakibi gibi, Demokratik Kongo da Dünya Kupası'na katılma hedefini taşıyor. Teknik direktör Sébastien Desabre önderliğindeki Kongo, yarı finalde Kamerun'u Mbemba'nın golüyle 1-0 mağlup ederek finale çıktı.

MAÇIN YERİ VE ÖNEMİ

Maç, Fas'ın Rabat şehrinde oynanacak. Kazanan taraf, kıtalararası play-off'ta yer alma hakkı elde edecek ve böylelikle Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir avantaj yakalayacak.