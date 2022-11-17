Nijerya Dünya Kupası'nda var mı? Nijerya Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Nijerya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Nijerya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Nijerya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Nijerya Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Nijerya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Nijerya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Nijerya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

NİJERYA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Nijerya 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?