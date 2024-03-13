Nijerya, Binance üzerindeki baskıyı artırıyor

Nijerya'nın, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance ile olan gerilimi, borsanın ülkedeki en aktif 100 kullanıcısının bilgilerinin talep edilmesiyle yeni bir boyuta taşındı.

Hükümet Binance'ten Müşteri Bilgileri İstiyor

Nijerya ile dünyanın en büyük kripto para borsası Binance arasındaki gerilim tırmanıyor. Hükümet, Binance'in ülkedeki en aktif 100 müşterisinin bilgilerini ve son altı aylık işlem geçmişlerini talep ediyor. Bu talep, Binance'in uyum sorumlusu ve Afrika operasyonlarını yöneten iki üst düzey yöneticinin, Nijerya'ya resmi bir ziyarette bulundukları sırada göz altına alınmalarının ardından geldi.

Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla isimli yöneticiler, 25 Şubat'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'ya hükümetin daveti üzerine gittiler. Ancak, Nijerya Ulusal Güvenlik Ajansı'nın işlettiği bir tesis olan "misafirhane" adı verilen bir yerde, kendi rızaları dışında alıkonuldukları bildirildi. İki yöneticinin gözaltına alındığına dair haberler ilk başta isimsiz olarak yayılmış olsa da daha sonrasında 29 Şubat'ta isimleri ve görevleri hükümet yetkilileri tarafından kamuoyuna açıklandı.

Bu gelişme, Nijerya hükümeti ile Binance arasında, yaklaşık 26 milyar dolarlık takip edilemeyen fonlar üzerine yaşanan bir anlaşmazlığın ortasında gerçekleşti. Nijerya, Binance'i, hükümetin yerel para birimi Naira'nın değerini koruma çabalarını engelleyen kritik bir faktör olarak görüyor ve aynı zamanda şirketten vergi borçlarını ödemesini talep ediyor. Hükümetin bu hamleleri üzerine Binance yaptığı açıklamada, Naira ile yapılan işlemleri platformundan çıkarttığını açıkladı.

Son olarak konu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa göre, Gambaryan ve Anjarwalla'nın herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadıklarını, ancak "sadece rehine olarak tutuldukları" belirtti. Kaynak, ayrıca iki yöneticiye iyi davranıldığını da ifade etti.