Nijer'de dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Bazoum'un Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulması sonrası halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmıştı. Vatandaşların yakınen takip ettiği olay sonrası sorgular başladı. Peki, Nijer'de darbe mi oldu? Nijer nerede, cumhurbaşkanı kim? Nijer para birimi ne? İşte son gelişmeler…

Yarbay Abdramane devlet televizyonunda okuduğu bildiri sonrası akıllara tek bir soru geldi. Nijer'de darbe mi oldu? Vatandaşların meraklı araştırmaları sonuç verdi. Peki, Nijer'de darbe mi oldu? Nijer nerede, cumhurbaşkanı kim? Nijer para birimi ne? İşte detaylar…

NİJER'DE DARBE Mİ OLDU?

Nijer'de dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Bazoum'un Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulması sonrası halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmıştı. Yarbay Abdramane devlet televizyonunda okuduğu bildiri ile darbenin gerçekleştiğini duyurdu. Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Tchiani'nin olduğu belirtiliyor. Bazoum'un son günlerde Tchiani'yi görevden almak istediği de iddialar arasında.

Nijer'de asker yönetime el koyduğunu duyurdu. Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) "ismini veren bir grup asker, bir karargahta çektikleri ve devlet televizyonu ORTN'de yayımlanan videoda darbe bildirisi okudu.

NİJER CUMHURBAŞKANI KİM?

Muhammed Bazum (d. 1 Ocak 1960) Nijer Cumhuriyeti'nin şu anki cumhurbaşkanı olan Nijerli bir politikacıdır. 2 Nisan 2021'den beri görevdedir. Cumhurbaşkanı olmadan önce Nijerya Demokrasi ve Sosyalizm Partisi'nin (PNDS-Tarayya) Başkanlığını yaptı.1995'ten 1996'ya ve 2011'den 2015'e kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2015'ten 2016'ya kadar Cumhurbaşkanlığı'nda Devlet Bakanı olarak görev yaptı ve 2020-21 başkanlık seçimleri için aday olmaya odaklanmak üzere istifa ettiği 2016 ile 2020 yazı arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Bazum, eski cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane'ye karşı oyların yüzde 55.67'sini alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazandı. Bazoum, Nijer'in ilk Diffa Arap cumhurbaşkanıdır.

ANAYASA ASKIYA ALINDI, SINIRLAR KAPATILDI

Yarbay Amadou Abdramane'nin okuduğu bildiride, giderek kötüleşen güvenlik durumu ve ülkenin içinden geçtiği sosyo-ekonomik kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı bildirildi. Bildiride, 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve tüm sınırların kapatıldığı kaydedildi.