Nijer'de darbe girişimi! Nijer'de neden darbe oldu? Son dakika! Nijer'de neler oluyor, son durum ne?

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasının ardından eski Touareg isyancı gruplarının lideri ve eski bakan Rhissa Ag Boula cuntaya karşı siyasi bir hareket başlattı. Gündemde yer alan olayların ardından Nijer'de neden darbe oldu? Son dakika! Nijer'de neler oluyor, son durum ne? soruları araştırıldı.

Nijer'de meydana gelen olayların ardından vatandaşlar olayların detaylarını araştırdı. Son günlerde gündemde yer alan konu ile ilişkin merak edilenler ise Nijer'de neden darbe oldu? Son dakika! Nijer'de neler oluyor, son durum ne? soruları ile araştırılıyor.

NİJER'DE NEDEN DARBE OLDU?

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasının ardından eski Touareg isyancı gruplarının lideri ve eski bakan Rhissa Ag Boula cuntaya karşı siyasi bir hareket başlattı. Askerlere seslenerek isyana son verme çağrısı yapan Boula, askeri cuntanın lideri Abdurrahmane Tchiani'nin de bir an önce tutuklanmasını istedi.

Bir dönem isyancı Touareg grupların liderliğini yapan aynı zamanda eski Turizm Bakanı da olan Boula, cunta hükümetini reddeden "Cumhuriyet için Direniş Konseyi (CRR)" isimli bir siyasi hareket başlattığını duyurdu. Halka saygılı askerlere isyana son verme çağrısı yapan Boula, cunta lideri Abdurrahmane Tchiani'nin de tutuklanmasını talep etti.

"KENDİSİNE DUYULAN GÜVENE İHANET ETTİ"

Boula tarafından kamuoyuyla paylaşılan yazılı açıklamada, Nijer'in 26 Temmuz'da bir trajedinin kurbanı olduğu, ülkede toplumsal sorunlar ve terörle mücadelenin iyi gittiği bir dönemde cunta lideri Abdurrahmane Tchiani'nin kişisel çıkarları uğruna kendisine duyulan güvene ihanet ettiği bildirildi. Cuntanın, arabuluculuk girişimlerini kategorik olarak reddettiğine, "kitleleri manipüle ettiğine ve Wagner olarak bilinen savaş suçlularını" ülkeye çağırdığına işaret edildi.

Rhissa Ag Boula.

"GENERAL TCHİANİ'Yİ DERHAL TUTUKLAYIN"

Bu noktada, CRR'nin, anayasal düzeni savunan ve Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un görevine dönmesi için mücadele edecek siyasi bir hareket olduğu kaydedildi. Açıklamada, "CRR, halka saygılı askerlere, bu isyana son verme ve General Tchiani'yi derhal tutuklamaları çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

"HAİN GİRİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN HER TÜRLÜ ARAÇ KULLANILACAK"

"CRR, halkın iradesini yok sayan sorumsuz askerlerin başlattığı bu hain girişimi engellemek için gereken her türlü aracı kullanacaktır." mesajı verilen açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahale planının da desteklendiği vurgulandı.

SÜRE DOLDU AMA ASKERİ OPERASYON BAŞLATILMADI

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci emre kadar kapatıldığı duyuruldu. ECOWAS ülkeleri, Nijer'de yeni bir yol haritası belirlemek üzere 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da tekrar bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.