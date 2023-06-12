Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi. Bunun ardından vatandaşlar, Nihat Zeybekci'nin sağlık durumunu merak etti. Peki, Nihat Zeybekci sağlık durumu nasıl, kaza mı geçirdi, yaralandı mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Muğla'da trafik kazası geçirdi. Ulu ilçesinde Zeybekci'nin içinde bulunduğu Gölcük Mahallesi mevkiinde 20 AGZ 623 plakalı kamyonet hareket halindeyken yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Nihat Zeybekci sağlık durumu nasıl, kaza mı geçirdi, yaralandı mı? Nihat Zeybekci nerede kaza yaptı, hangi il?

NİHAT ZEYBEKCİ KAZA MI YAPTI?

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu kamyonet Muğla'da trafik kazası geçirdi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlanan kamyonetten fırlayan Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

NİHAT ZEYBEKCİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Araçtan fırlayan Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Zeybekci ve arkadaşı ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

1 Ocak 1961 tarihinde Denizli'nin Tavas ilçesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma'dır. Tütün işleriyle uğraşan beş çocuklu bir ailenin en küçük oğludur. 7 yaşından itibaren tütün tarlasında ailesi ile beraber çalışmaya başladı. İlk ve ortaokulu Tavas'ta bitirdikten sonra liseyi Kütahya İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Üniversitede okurken bir dış ticaret şirketinde çalışmaya başladı. Girdiği sınavı kazanarak İngiltere'ye gitti ve Londra'daki South London Collage'de yüksek lisans yaptı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle Denizli'ye dönen Zeybekci, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında kendi şirketini kurdu.

AK Parti'nin kurulmasıyla siyasete atıldı. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı oldu ve yüzde 51 oyla Denizli Belediye Başkanı seçildi. Ardından 2009 yılında ikinci kez Denizli Belediye Başkanı seçildi. Bu görevi 2011 yılına kadar devam etti. 2011 Genel Seçimlerinde birinci sıradan Ak Parti Denizli Milletvekili seçilen Nihat Zeybekci, Ak Parti'nin kongresinde MKYK üyesi seçildi ve ardından TBMM Enerji Komisyonu Başkanlığı'na getirildi. 25 Aralık 2013 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı görevine getirildi. 61, 62, 63 ve 65. Hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisine 24., 25. ve 26. Dönem Denizli Milletvekili olarak girdi. Türkiye'nin ihracatı Zeybekci'nin bakanlığı döneminde 170 milyar dolar seviyesine ulaştı. İhracatçılara yeşil pasaport verilmesinden, Türk Eximbank'ın tarihinde ilk defa dünya ikincisi oluşuna kadar pek çok başarıya imza attı. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Nihat Zeybekci, evli ve dört çocuk babasıdır.