Muğla'da eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin kullandığı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek şarampole yuvarlandı. Arama motorlarında ise Nihat Zeybekci'nin sağlık durumu nasıl? Nihat Zeybekci kaza mı yaptı? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Nihat Zeybekci'nin sağlık durumu nasıl? Nihat Zeybekci kaza mı yaptı? soruları araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Muğla'nın Ulu ilçesinde trafik kazası geçirdi. Vatandaşların endişelendiği haberin ardından ise Nihat Zeybekci'nin sağlık durumu nasıl? Nihat Zeybekci kaza mı yaptı? soruları araştırıldı.

NİHAT ZEYBEKCİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Muğla'nın Ulu ilçesinde trafik kazası geçirdi. Muğla'dan Denizli yönüne doğru seyir halinde olan Zeybekci'nin kullandığı 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

ZEYBEKCİ'NİN DURUMU İYİ

Pick-up tipi kamyonet, şarampole devrildi. Araçtan fırlayan Zeybekci ve arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan Zeybekci ve arkadaşı İbrahim Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ZEYBEKCİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kazanın ardından Zeybekci'den ilk açıklama geldi. Zeybekci şunları söyledi: "Değerli dostlar. Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Bir kaza geçirdik. Gayet iyiyiz merak etmeyin. Merak edip de arayan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Özellikle yakından gelmeye çalışan dostlara da, hiç gerek yok. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri korusun. Allah'a emanet olun."