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Nihat Zeybekci'nin sağlık durumu nasıl? Nihat Zeybekci kaza mı yaptı?

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Muğla'da eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin kullandığı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek şarampole yuvarlandı. Arama motorlarında ise Nihat Zeybekci'nin sağlık durumu nasıl? Nihat Zeybekci kaza mı yaptı? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyinTrafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin

Nihat Zeybekci'nin sağlık durumu nasıl? Nihat Zeybekci kaza mı yaptı? soruları araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Muğla'nın Ulu ilçesinde trafik kazası geçirdi. Vatandaşların endişelendiği haberin ardından ise Nihat Zeybekci'nin sağlık durumu nasıl? Nihat Zeybekci kaza mı yaptı? soruları araştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Muğla'nın Ulu ilçesinde trafik kazası geçirdi. Muğla'dan Denizli yönüne doğru seyir halinde olan Zeybekci'nin kullandığı 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin

Pick-up tipi kamyonet, şarampole devrildi. Araçtan fırlayan Zeybekci ve arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan Zeybekci ve arkadaşı İbrahim Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin

Kazanın ardından Zeybekci'den ilk açıklama geldi. Zeybekci şunları söyledi: "Değerli dostlar. Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Bir kaza geçirdik. Gayet iyiyiz merak etmeyin. Merak edip de arayan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Özellikle yakından gelmeye çalışan dostlara da, hiç gerek yok. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri korusun. Allah'a emanet olun."

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin

Trafik kazasında yaralanan Nihat Zeybekci'den ilk açıklama: Gayet iyiyiz, merak etmeyin

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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