Nihat Zeybekci kimdir? Nihat Zeybekci kaç yaşında, nereli? Nihat Zeybekci hayatı ve biyografisi!

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NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1961

(62 yıl yaşında)

Nihat Zeybekci (d. 1 Ocak 1961, Pınarlar, Tavas), Türk siyasetçi ve eski Ekonomi Bakanı. 2011 yılından beri milletvekili olup, 2013-2015 ve 2016-2018 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı görevini sürdürdü. 2004-2011 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yaptı.

Ekonomi Bakanlığı

2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Denizli milletvekili adayı oldu ve partisinin seçim zaferiyle meclise girdi.AK Parti MKYK üyesi olan Zeybekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması'nın ardından 26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine atandı Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Ekonomi Bakanı olarak yer aldı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Denizli milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümeti'nde de Ekonomi Bakanı olarak yer aldı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi ve Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanlığı görevini Mustafa Elitaş'a devretti. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanı olarak görevlendirildi.

Özel yaşamı

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, 4 çocuk babasıdır ve Ayşen Zeybekci ile evlidir.[