Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Nihat Uzun kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Nihat Uzun kimdir? Yeni Bayburt Emniyet Müdürü Nihat Uzun kaç yaşında, nereli? Nihat Uzun hayatı ve biyografisi!

Nihat Uzun kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Nihat Uzun kimdir? Yeni Bayburt Emniyet Müdürü Nihat Uzun kaç yaşında, nereli? Nihat Uzun hayatı ve biyografisi!

NİHAT UZUN KİMDİR?

Nihat Uzun, 1974 yılında Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli Gölcük'te 1988 tarihinde tamamladıktan sonra, 1992 yılında Polis Kolejinden, 1996 yılında Polis Akademisinden mezun olmuştur. 1996 yılında Yalova Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla Yalova, Bayburt, Bartın ve Kocaeli illerinde görev yapmıştır. 2 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Bayburt Emniyet Müdürlüğüne atandı.