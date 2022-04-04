Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nihat Özdemir hakkında araştırmalar yapılıyor. Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir hayatı ve biyografisi!

Doğum tarihi: 5 Nisan 1950

71 yaşında

Diyarbakır

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversitedeyken Necmettin Erbakan'ın asistanlığını yaptı. İngilizce bilmektedir. Sanayi, turizm ve inşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara'nın Bilkent semtinde ikâmet etmektedir.

Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı. Fenerbahçe'de Ali Şen ve Aziz Yıldırım yönetimlerinde yer aldı. Aziz Yıldırım yönetiminde uzun yıllar Fenerbahçe Başkan Vekili olarak görev yaptı.

2012 yılında yaptığı 20 milyon Fenerbahçe taraftarının 2-2,5 milyonu cemaat mensubudur açıklaması tepki çekti.

1 Haziran 2019'da girdiği TFF başkanlık seçiminde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu. Özdemir, görevini 4 yıl sürdürecek.