Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir hayatı ve biyografisi!
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Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nihat Özdemir izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir hayatı ve biyografisi! Nihat Özdemir kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nihat Özdemir hakkında araştırmalar yapılıyor. Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? Nihat Özdemir hayatı ve biyografisi!
NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?
Doğum tarihi: 5 Nisan 1950
71 yaşında
Diyarbakır
Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden (şimdiki adı Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) makine yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversitedeyken Necmettin Erbakan'ın asistanlığını yaptı. İngilizce bilmektedir. Sanayi, turizm ve inşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara'nın Bilkent semtinde ikâmet etmektedir.
Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı. Fenerbahçe'de Ali Şen ve Aziz Yıldırım yönetimlerinde yer aldı. Aziz Yıldırım yönetiminde uzun yıllar Fenerbahçe Başkan Vekili olarak görev yaptı.
2012 yılında yaptığı 20 milyon Fenerbahçe taraftarının 2-2,5 milyonu cemaat mensubudur açıklaması tepki çekti.
1 Haziran 2019'da girdiği TFF başkanlık seçiminde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu. Özdemir, görevini 4 yıl sürdürecek.
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022