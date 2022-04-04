Eleştirilerin hedefindeki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Özdemir'in görev süresinin bitmesine 1 yıl kalmıştı. TFF'de bazı üst düzey yöneticiler de görevi bıraktı. Nihat Özdemir istifa mı etti, neden istifa etti? Yeni TFF Başkanı kim oldu? Nihat Özdemir'in yerine kim geldi?

NİHAT ÖZDEMİR İSTİFA MI ETTİ? NEDEN İSTİFA ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Özdemir, Riva'daki toplantıda yönetim kurulu ve kulüp başkanlarına istifa kararını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle istifa etmişti. Yöneticiler Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa kararı aldı.

FİKİR AYRILIKLARI

Kulüplerin dışında kendi yönetiminden de tepki gören Nihat Özdemir, görev süresinin bitimine 1 yıl kala istifa etti. Nihat Özdemir'e kulüplerin dışında kendi yönetimiyle de çatışma yaşadığı biliniyordu. İstifaların, fikir ayrılıklarından kaynaklandığı belirtildi.

YENİ TFF BAŞKANI KİM OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifası ve Servet Yardımcı'nın vekaleten başkanlık görevini üstlenmesinin ardından Mustafa Çağlar Başkan Vekilliği görevine getirildi.

GÖREVİ SERVET YARDIMCI YÜRÜTECEK

TFF Yönetimi bugün Kulüpler Birliği ile toplantı yaptı. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi. Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA ÇAĞLAR OLDU

TFF, Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildiğini duyurdu.

Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

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