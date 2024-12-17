Nihat Özçelik tutuklandı mı? Borsacı Nihat Özçelik neden tutuklandı?

Borsacı Nihat Özçelik neden tutuklandı ve Nihat Özçelik kimdir soruları gündeme geliyor. Özçelik, önceki bir soruşturmada "tehdit", "şantaj" ve "rüşvet" suçlamalarıyla yargılanmıştı. Nihat Özçelik tutuklandı mı? Borsacı Nihat Özçelik neden tutuklandı? Detaylar haberimizdedir…

NİHAT ÖZÇELİK TUTUKLANDI MI?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik'i gözaltına almıştı. 16 Aralık günü 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamayla gözaltına alınan Özçelik, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı.

NİHAT ÖZÇELİK NEDEN TUTUKLANDI?

Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.