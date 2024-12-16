Nihat Özçelik kimdir, gözaltına mı alındı? Borsacı Nihat Özçelik neden gözaltına alındı?

Nihat Özçelik neden gözaltına alındı, suçu nedir ve borsacı Nihat Özçelik kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Borsacı Nihat Özçelik, "tehdit ve şantaj" soruşturması kapsamında İstanbul'daki evinde Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Nihat Özçelik kimdir, gözaltına mı alındı? Detaylar haberimizdedir...

NİHAT ÖZÇELİK GÖZALTINA MI ALINDI?

Borsacı Nihat Özçelik'in, birkaç emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıklar arasında para havale işlemlerini gösteren rapor düzenlenmesine hükmetti. Mahkeme kararının hemen ardından Borsacı Nihat Özçelik, 'tehdit ve şantaj' ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

NİHAT ÖZÇELİK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Borsacı Nihat Özçelik'in 2023'de birkaç emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada başka suçtan tutuklu sanık İ.H.A. ve bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler hazır bulundu. Taraf avukatlarının da katıldığı mahkemeye tutuksuz sanık Ahmet Korkmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Savunma yapan tutuksuz sanık M.Ç., polis memuru olduğunu ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Nihat Özçelik'i tanımıyorum. Kendisiyle bir irtibatım veya para alışverişim olmamıştır. Bu kayıtlarda da mevcuttur. Ali Kıymık'ı da tanımıyorum. Bu bir rüşvet işi değildir. Rüşvet oluşturabilecek bir durum söz konusu değildir. Çalışmış olduğum iki birimde de proje yetkim veya birini sorgulama yetkim yoktu. Üzerime atılı suçlamaların hepsinden beraatımı ve adli kontrollerimin kaldırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Adli kontrol tedbirlerini devamına hükmedildi. Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında sanık Nihat Özçelik'in de bulunduğu 5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.