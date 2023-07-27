Galatasaray Sportif AŞ yöneticilerinden Nihat Kırmızı, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye, cevap niteliğinde açıklamalar yaptı. Peki, Nihat Kırmızı, kimdir? Nihat Kırmızı, ne dedi?

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Selahattin Baki'nin açıklamalarına Galatasaray'dan cevap geldi. Nihat Kırmızı'nın sözleri sonrasıNihat Kırmızı, kimdir? Nihat Kırmızı, ne dedi merak edildi.

NİHAT KIRMIZI, NE DEDİ?

Nihat Kırmızı, şu açıklamaları yaptı:

"Alabiliyorlarsa buyursun gelsin, alsınlar. Ama hatırlatayım istersek yarın gider kaptanlarını alır, kulübemize koyarız." dedi.

NİHAT KIRMIZI, KİMDİR?

1978 yılında doğan Nihat Kırmızı, Lisans ve Yüksek lisans eğitimini İletişim ve Finans alanlarında tamamlamıştır. İç Kontrol, İç Denetim, Katılım Finans konularında çalışmalar yapmış, işletmelerde iç kontrol sisteminin bağımsız denetim karar süreçlerine etkileri ile ilgili tez yazmıştır. Kırmızı; New York'ta dil eğitimi ve çeşitli alanlara yönelik birçok iş/eğitim sertifikasına da sahiptir olmuştur.

Profesyonel çalışmaları ile beraber güçlü girişimcilik yönü ön plana çıkmış olan Kırmızı, 2003 yılı itibari ile sigortacılık alanında kurumsal satıştan, acenteliğe sektörün birçok kademesinde görev almıştır.

Dış ticaret alanında Almanya'nın sektöründe öncü firmalarından Alberts Collection GMBH'nin Türkiye ve Ortadoğu temsilciliğini yapmıştır. Alberts Collection markasıyla ülkemizden Almanya'ya oturma bankları ve şehir mobilyaları üretimi ve ihracatı yapmıştır.

2008 yılında telekomünikasyon sektöründe Doğa Grup çatısı altında faaliyet gösteren Doğa Telekom'da üst düzey yöneticilik yapmış, bu görevi ifa ederken üstlendiği çağrı merkezleri, internet ve VOIP servis sağlayıcılığı ve online eğitim gibi farklı alanlarda önemli projelere başarıyla imza atmıştır. Online eğitim alanının öncülerindendir.

Doğa Hospital Hastaneleri, Doğa Akademi, Mesleğim Eğitim Kurumları, Berk Anadolu Lisesi, Mesleğim Sağlık Anadolu Lisesi gibi sektöründe güçlü kurumların da kurucularındandır.

2013 yılında, bugün ulusal ve uluslararası çapta faaliyet göstermekte olan Doğa Sigorta A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketi sigortacılık sektörünün en büyük şirketlerinden biri haline getirmiştir. Nihat Kırmızı, 2015 yılında ülkemizde ilk kez pencere modeliyle katılım sigortacılığı faaliyetini başlatmış ve katılım sigortacılığının öncülerinden biri olmuştur.

Girişimciliği gibi güçlü sosyal yönü de bulunan Nihat Kırmızı, vakıf, dernek, kulüp gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev almış ve birçok girişimciye yönelik sertifika eğitimleri ve teşvik ile iş kurmalarını sağlamış, istihdamın artmasına katkıda bulunarak değerli girişimlerin hayat bulmasına destek olmuştur.

Kırmızı'nın girişimci olarak başlattığı şirketlerde bugün 1.500'ün üzerinde personel görev yapmakta, bu şirketler sağlık, eğitim, sigortacılık, finans, gıda, bilişim alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde 12 Bölge Müdürlüğü, 2.000 üzerinde acente ve bayi ağıyla 81 ilde hizmet vermektedir.

TÜSİAD üyesi de olan Nihat Kırmızı, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Üyeliği ve GSYİAD üyeliğini aktif olarak devam ettirmektedir.

Nihat Kırmızı; Evli ve 3 çocuk babasıdır