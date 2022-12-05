Nihat Kırmızı kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı kim?

Nihat Kırmızı kimdir? Spor gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan GS Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı hakkında Nihat Kırmızı kim sorusu gündeme taşındı. Peki, Nihat Kırmızı kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı kimdir? İşte detaylar...

NİHAT KIRMIZI KİMDİR?

Nihat Kırmızı, 1978 yılında doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İletişim ve Finans alanlarında tamamlayana Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

Nihat Kırmızı'nın girişimci olarak başlattığı şirketlerde bugün 1.500'ün üzerinde personel görev yapmaktadır. Bu şirketler sigortacılık, gıda, sağlık, eğitim, finans, bilişim alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde 12 Bölge Müdürlüğü, 2.000'in üzerinde acente ve bayi ağıyla 81 ilde hizmet vermektedir.

TÜSİAD üyesi de olan Nihat Kırmızı, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Üyeliği ve GSYİAD üyeliğini aktif olarak devam ettirmektedir.

Nihat Kırmızı; Evli ve 3 çocuk babasıdır.