Spor gündemine dair yorumları sporseverlerin beğenisini toplayan Nihat Kahveci, futbolseverlerin ilgi odağı ve takibe alındı. Peki, Nihat Kahveci hangi platformda yorum yapıyor? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor?

Nihat Kahveci, futbolcuyu ile olduğu kadar futbol yorumculuğu ile beğeniliyor. Sporseverlerin takibe aldığı Kahveci'nin hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Peki, Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi platformda yorum yapıyor?

NİHAT KAHVECİ HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Nihat Kahveci TRT Spor'da futbol yorumları yapıyor.

NİHAT KAHVECİ KİMDİR?

Kahveci, Forvet ve Sol Kanat olarak oynayan eski bir Türk profesyonel futbolcudur. TRT'de futbol yorumculuğu yapmaktadır. UEFA Pro Lisansına sahiptir.