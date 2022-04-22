Nihat İlhan - Benimle Gül, Bu şarkı sözleri! Nihat İlhan - Benimle Gül, Bu dinle! Benimle Gül, Bu sözleri!
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Benimle Gül, Bu sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Nihat İlhan'ın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Benimle Gül, Bu şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Benimle Gül, Bu mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Benimle Gül, Bu şarkı sözleri! Nihat İlhan - Benimle Gül, Bu dinle! Nihat İlhan - Benimle Gül, Bu sözleri! Benimle Gül, Bu şarkı sözü! İşte detaylar...
Nihat İlhan Benimle Gül, Bu şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Benimle Gül, Bu şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Nihat İlhan - Benimle Gül, Bu mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Nihat İlhan Benimle Gül, Bu şarkısı sözleri...
Ah yara
Açıl açıl da büyü
***
Sustum
İçimde dünya vardı
Dolaştım biraz oralarda
Soğuk bir rüzgar esince aydan tatlı
Bir kadın gördüm
Yalnızlıkla barışık ama
Gelişi bir çocuk gülüşü gibi
Gökyüzünden boşaldı
***
Söyle
Nasıl yaşadın bunca sene sen?
Kalbimin eşi
Yaşamak güzel bir şey mi
Değer mi böyle yalnız kalınca?
***
Söyle
Nasıl taşıdın bunca yükü sen?
Kalbimin içi
Ama aşk benimle yağmur
Bana özeldir
Benimle gül, bu
***
Kalbine dön
Kendine dön yalnız
Çünkü insan hep bir yalnızdır
Soğuk bir rüzgar esince aydan tatlı
Bir kadın gördüm
Limon kokuları arasında hep
Sevdiğim kokla beni
Gökyüzünden boşandım
***
Söyle
Nasıl taşıdın bunca sene sen
Kalbimin eşi
Yaşamak güzel bir şey mi
Değer mi böyle yalnız kalınca?
***
Söyle
Nasıl taşıdın bunca yükü sen?
Kalbimin içi
Ama aşk benimle yağmur
Bana özeldir
Benimle gül, bu
Nihat İlhan - Benimle Gül, Bu indirmek için videoya tıklayıp linkin başına "ss" ekleyerek çıkan ekrandan mp3'ü seçip cihazınıza şarkıyı indirebilirsiniz.