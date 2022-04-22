Nihat İlhan - Benimle Gül, Bu şarkı sözleri! Nihat İlhan - Benimle Gül, Bu dinle! Benimle Gül, Bu sözleri!

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NİHAT İLHAN - BENİMLE GÜL BU SÖZLERİ!

Ah yara

Açıl açıl da büyü

***

Sustum

İçimde dünya vardı

Dolaştım biraz oralarda

Soğuk bir rüzgar esince aydan tatlı

Bir kadın gördüm

Yalnızlıkla barışık ama

Gelişi bir çocuk gülüşü gibi

Gökyüzünden boşaldı

***

Söyle

Nasıl yaşadın bunca sene sen?

Kalbimin eşi

Yaşamak güzel bir şey mi

Değer mi böyle yalnız kalınca?

***

Söyle

Nasıl taşıdın bunca yükü sen?

Kalbimin içi

Ama aşk benimle yağmur

Bana özeldir

Benimle gül, bu

***

Kalbine dön

Kendine dön yalnız

Çünkü insan hep bir yalnızdır

Soğuk bir rüzgar esince aydan tatlı

Bir kadın gördüm

Limon kokuları arasında hep

Sevdiğim kokla beni

Gökyüzünden boşandım

***

Söyle

Nasıl taşıdın bunca sene sen

Kalbimin eşi

Yaşamak güzel bir şey mi

Değer mi böyle yalnız kalınca?

***

Söyle

Nasıl taşıdın bunca yükü sen?

Kalbimin içi

Ama aşk benimle yağmur

Bana özeldir

Benimle gül, bu

BENİMLE GÜL BU DİNLE!

NİHAT İLHAN - BENİMLE GÜL, BU İNDİR!

Nihat İlhan - Benimle Gül, Bu indirmek için videoya tıklayıp linkin başına "ss" ekleyerek çıkan ekrandan mp3'ü seçip cihazınıza şarkıyı indirebilirsiniz.

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