İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hatipoğlu'nun son durumu merak konusu oldu. Peki, Nihat Hatipoğlu son durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu hastalığı nedir? İşte detaylar...

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan Hatipoğlu'nun sağlık durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Nihat Hatipoğlu son durumu araştırılmaktadır. Peki, Nihat Hatipoğlu son durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

NİHAT HATİPOĞLU SON DURUMU NASIL?

Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü ilahiyatçı Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Sevgili dostlar, dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama had olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın."

NİHAT HATİPOĞLU HASTALIĞI NEDİR?

Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz gün tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.