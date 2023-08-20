İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu neden hastaneye kaldırıldı ve hastalığı nedir merak ediliyor. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Nihat Hatipoğlu hastalığı nedir gündeme geliyor. Peki, Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Nihat Hatipoğlu hastalığı nedir?

Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı ve Nihat Hatipoğlu hastalığı nedir sorularına yanıt aranıyor. Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu gündeme geliyor. Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Nihat Hatipoğlu hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

NİHAT HATİPOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu nedeniyle hastanede tedavi altında olan Hatipoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Hatipoğlu, "Hamd olsun iyiyim, hepimiz duaya muhtacız" dedi.

NİHAT HATİPOĞLU NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü ilahiyatçı Hatipoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Sevgili dostlar, dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama had olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın."

NİHAT HATİPOĞLU HASTALIĞI NEDİR?

Nihat Hatipoğlu, dün tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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