Nihat Hatipoğlu kader sözleri! Nihat Hatipoğlu deprem hakkında ne dedi?

Türk akademisyen, ilahiyatçı ve rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Türkiye'de yaşanan depremin ardından sözleri ile sosyal medyada gündem oldu. Peki, Nihat Hatipoğlu deprem hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kader hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu deprem sözleri!

Nihat Hatipoğlu kader sözleri! Türk akademisyen, ilahiyatçı ve rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Türkiye'de yaşanan depremin ardından sözleri ile sosyal medyada gündem oldu. Peki, Nihat Hatipoğlu deprem hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu kader hakkında ne dedi? Nihat Hatipoğlu deprem sözleri haberimizde...

NİHAT HATİPOĞLU KADER SÖZLERİ

Nihat Hatipoğlu ATV'de yaptığı açıklamalarda "Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Geçmişte dinlemediğimiz için bunlar başımıza geldiyse buna kader demeyeceğiz. Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, kader bilimdir. Bu tedbirsizliktir." ifadelerini kullandı.