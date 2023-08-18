Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastanede tedavi altına alındı. Peki, Nihat Hatipoğlu hasta mı? Nihat Hatipoğlu neden hastaneye kaldırıldı? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrası Nihat Hatipoğlu hasta mı? Nihat Hatipoğlu neden hastaneye kaldırıldı merak edildi. Peki, Nihat Hatipoğlu hasta mı?

NİHAT HATİPOĞLU NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu (d. 11 Mayıs 1955, Diyarbakır), Türk ilahiyatçı ve akademisyen. 2019–2023 yılları arasında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurucu rektörü olarak görev yapmıştır. Günümüzde, Atv kanalında gerçekleştirdiği haftalık dinî programlarla vaazlar ile dinî bilgiler vermektedir.

Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981'de Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi'ni tamamladı. Aynı fakültede, Hadis Anabilim dalında 'Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü' adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı, 2000 yılında da doçent oldu. 2012 yılında ise profesör oldu. 1985–1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu üyeliğine getirildi. 2019'da cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Mart 2023'te görevinden ayrıldığını açıkladı.[3]

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya beş yıl Kanal A'da program yaparak başladı. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programı hazırlayıp sundu. 2005'te Star TV'de "Dosta Doğru" programını sundu. 2005–2010 yılları arasında, Ramazan ayı süresince Star TV'de iftar ve sahur programlarını sundu. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Hatipoğlu'nun hâlen Atv kanalında haftalık programları ve yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri birçok dergide yayımlandı.

1 Eylül 2018 tarihinde memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine kaymakam ve belediye başkanının ricaları üzerine giden Nihat Hatipoğlu, burada yoğun bir ilgiyle karşılaştı.