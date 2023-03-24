Nihat Hatipoğlu hangi kanalda çıkıyor? Bu sene Nihat Hatipoğlu yok mu?

Nihat Hatipoğlu canlı izle linki araştırılıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ve vaazlarıyla ekranlara gelen her Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Nihat Hatipoğlu ile Sahur programları merak edildi. Peki, Nihat Hatipoğlu hangi kanalda çıkıyor? Bu sene Nihat Hatipoğlu yok mu?