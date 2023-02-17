Türk akademisyen ve İlahiyatçı olan Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. ATV ekranlarında program yapan Nihat Hatipoğlu'nun evli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu evli mi? Nihat Hatipoğlu kaç çocuğu var?

Nihat Hatipoğlu, Atv kanalında gerçekleştirdiği haftalık dinî programları devam etmektedir ve orada vaazlar ile dinî bilgiler vermektedir. Nihat Hatipoğlu kimdir ve kaç yaşındadır vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nihat Hatipoğlu'nun evli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu evli mi? Nihat Hatipoğlu kaç çocuğu var?Detaylar haberimizde...

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesini ve Uşak Lisesini bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. Aynı fakültede, Hadis Ana Bilim dalında ''Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü'' adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı, 2000 yılında da doçent oldu. 2012 yılında ise profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca, Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan Radyo, Hedef Radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına hâlen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programını sundu. 2005-2010 yılları arasında, Ramazan ayı süresince Star TV'de iftar ve sahur programlarını sundu. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

NİHAT HATİPOĞLU EVLİ Mİ?

Nihat Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.