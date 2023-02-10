Nihat Hatipoğlu depremle ilgili konuşması sosyal medyada gündeme geliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 il de yıkıcı etkisi görülen depremin ardından, Nihat Hatipoğlu'nun açıklamaları konuşuluyor. Nihat Hatipoğlu deprem konuşması nedir ve Nihat Hatipoğlu depremle ilgili ne dedi merak ediliyor. Peki, Nihat Hatipoğlu depremle ilgili ne dedi? Nihat Hatipoğlu deprem konuşması!

Nihat Hatipoğlu depremle ilgili ne dedi ve Nihat Hatipoğlu deprem konuşması nedir merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Depremle ilgili açıklamada bulunan Nihat Hatipoğlu sosyal medyada konuşmaya devam ediyor. Nihat Hatipoğlu depremle ilgili ne dedi? Nihat Hatipoğlu deprem konuşması! Detaylar haberimizdedir…

NİHAT HATİPOĞLU DEPREMLE İLGİLİ NE DEDİ?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bilim adamlarının sözünün dini emir gibi olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız. Geçmişte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır. Bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var." ifadelerini kullandı.

NİHAT HATİPOĞLU DEPREM KONUŞMASI

Deprem özel yayını gerçekleştiren ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bilim adamlarının sözünü dini emir gibi olduğunu söyleyen Hatipoğlu, kaderin tedbir almak olduğunu belirtti. Hatipoğlu, "Bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Uzmanları dinleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız. Geçmişte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır. "Akıldan daha büyük tedbir yok diyor" sevgili peygamberimiz. Bizim kader anlayışımızda bu vardır. Bütün tedbirleri alacağız, bize rağmen bir hadise olursa yapacak bir şey yok tabii. Bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var." ifadelerini kullandı.