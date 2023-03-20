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Nihat Hatipoğlu bu sene program yapacak mı?

Gündem Haberleri

Nihat Hatipoğlu bu sene program yapacak mı?

Dini programların tanıdık yüzü Nihat Hatipoğlu, yaptığı açıklama ve yorumlarla izleyicilerin beğenisini topluyor. Peki, Nihat Hatipoğlu bu sene program yapacak mı?

Her yıl Ramazan ayında yaptığı programlarla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu bu sene de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Ramazan öncesi izleyiciler Nihat Hatipoğlu bu sene program yapacak mı merak edildi.

NİHAT HATİPOĞLU HANGİ KANALDA?

Her yıl izleyicisi ile buluşan Nihat Hatipoğlu ATV'de yayınlanacak iftar ve sahur programıyla vatandaşlarla buluşacak.

Nihat Hatipoğlu bu sene program yapacak mı?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Nihat Hatipoğlu Gündem Haberler

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